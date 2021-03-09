Avrupa'da endeksler ekside açıldı
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Avrupa'da endeksler ekside açıldı

09.03.2021 11:48 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:52
Avrupa'da endeksler ekside açıldı

Yeni haftanın ilk işlem gününü, olumlu ekonomik verilerin etkisiyle yükselen Avrupa'daki başlıca hisse senedi endeksleri, Salı gününe ekside başladı.

Yeni haftanın ilk işlem gününü, olumlu ekonomik verilerin etkisiyle yükselen Avrupa'daki başlıca hisse senedi endeksleri, Salı gününe ekside başladı.

Hisselerdeki düşüşlerde yatırımcıların, Hollanda hükümetinin tecrit önlemlerini ay sonuna kadar uzatmaya karar vermesinin etkisiyle koronavirüs salgını konusundaki endişelerinin sürmesinden kaynaklandı.

Asya-Pasifik bölgesindeki borsalarda endeksler ise, Japonya ekonomisine ilişkin verilerde aşağı yönlü revizyon yapılması, ancak buna karşılık geçen yılın dördüncü çeyrekteki büyümenin yüzde 11.7 olarak açıklanması sonrasında, karışık yönlerde işlem görüyor.Frankfurt'ta DAX Endeksi yüzde 0.25 ve Londra'da FTSE 100 Endeksi yüzde 0.25 ekside, Paris'te CAC 40 Endeksi de yatay açıldı. Euro, dolar karşısında yüzde 0.34 artışla 1.18854 dolara ve sterlin yüzde 0.45 artışla 1.38804 dolara yükseldi.Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0.52 düşerken, Japon'yada Nikkei 225 Endeksi yüzde 0.92, Avustralya'da S&P 200 Endeksi yüzde 0.50 ve Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 1.58 yükseldi. 

Anakara Çin'de, Şangay Kompozit yüzde 0.18 ve Shenzhen Kompozit yüzde 0.44 düştü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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