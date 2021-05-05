Avrupa'da endeksler artıda başladı

Avrupa'nın başlıca borsalarındaki endeksler, yeni üretim verilerinin açıklanacağı Çarşamba gününe artıda başlarken, Asya - Pasifik bölgesindeki borsalardaki endeksler karışık düzeylerde işlem görüyor.

Avrupa'nın başlıca borsalarındaki endeksler, yeni üretim verilerinin açıklanacağı Çarşamba gününe artıda başlarken, Asya - Pasifik bölgesindeki borsalardaki endeksler karışık düzeylerde işlem görüyor.

Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ülke ekonomisinin 2021 yılında yüzde 5.0'in üzerinde büyümesini beklediklerini söyledi.

Asya-Pasifik bölgesindeki hisse senetleri de, Hindistan'ın Covid-19 vakalarındaki yüksek düzeylerin sürdüğüne ilişkin verilerin etkisiyle karışık işlem gördü. Bu arada, Çin, Japonya ve Güney Kore'deki borsalar ise ulusal tatil günleri nedeniyle bugün işlemlere kapalı.Frankfurt'ta DAX Endeksi, Merck KGaA'nın yüzde 2,48 artmasıyla yüzde 0.75 artıda açıldı. Londra'da FTSE 100 Endeksi, Croda International PLC'nin yüzde 2.28 arttığı yüzde 0.26 artıda açıldı. ArcelorMittal'in yüzde 1.82 yükseldiği Paris'te CAC 40 Endeksi yüzde 0.53 artıda açıldı. Euro, doların karşısında yüzde 0.13 düşüşle 1.39004 dolara geriledi. Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0.56 düştü. Avustralya'da S&P/ ASX Endeksi yüzde 0.45 yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı