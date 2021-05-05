Avrupa'da endeksler artıda başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa'da endeksler artıda başladı

Avrupa'da endeksler artıda başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Avrupa'nın başlıca borsalarındaki endeksler, yeni üretim verilerinin açıklanacağı Çarşamba gününe artıda başlarken, Asya - Pasifik bölgesindeki borsalardaki endeksler karışık düzeylerde işlem görüyor.

Avrupa'nın başlıca borsalarındaki endeksler, yeni üretim verilerinin açıklanacağı Çarşamba gününe artıda başlarken, Asya - Pasifik bölgesindeki borsalardaki endeksler karışık düzeylerde işlem görüyor.

Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ülke ekonomisinin 2021 yılında yüzde 5.0'in üzerinde büyümesini beklediklerini söyledi.

Asya-Pasifik bölgesindeki hisse senetleri de, Hindistan'ın Covid-19 vakalarındaki yüksek düzeylerin sürdüğüne ilişkin verilerin etkisiyle karışık işlem gördü. Bu arada, Çin, Japonya ve Güney Kore'deki borsalar ise ulusal tatil günleri nedeniyle bugün işlemlere kapalı.Frankfurt'ta DAX Endeksi, Merck KGaA'nın yüzde 2,48 artmasıyla yüzde 0.75 artıda açıldı. Londra'da FTSE 100 Endeksi, Croda International PLC'nin yüzde 2.28 arttığı yüzde 0.26 artıda açıldı. ArcelorMittal'in yüzde 1.82 yükseldiği Paris'te CAC 40 Endeksi yüzde 0.53 artıda açıldı. Euro, doların karşısında yüzde 0.13 düşüşle 1.39004 dolara geriledi. Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0.56 düştü. Avustralya'da S&P/ ASX Endeksi yüzde 0.45 yükseldi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
Çiftçinin traktör rotası üstünde olduğu için kaydırdığı taş, iki ülke arasındaki sınırı değiştirdi
Çiftçinin traktör rotası üstünde olduğu için kaydırdığı taş, iki ülke arasındaki sınırı değiştirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Ersin Tatar Meral Akşener Ruhsar Pekcan Antonio Guterres
Magazin Esra Erol Hülya Avşar Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Fırat Aydınus Aykut Kocaman Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Avrupa'da endeksler artıda başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 12:18:59. #1.15#

title