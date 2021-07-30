Avrupa'da en fazla galibiyeti Sivasspor aldı

Türk takımlarının 2 sene içerisinde Avrupa kupalarında aldığı 7 galibiyetin 4'ünü DG Sivasspor aldı.

Türk takımlarının 2 sene içerisinde Avrupa kupalarında aldığı 7 galibiyetin 4'ünü DG Sivasspor aldı.

Avrupa kupalarında 2 sezonda en çok galibiyet gören takım Sivasspor oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, 4 galibiyetle en çok zafer yaşayan Türk takımı olmayı başardı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Yiğidolar, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme maçında Moldova temsilcisi Petrocub'u iki maçta da 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Kırmızı-beyazlılar, son 2 sezonda en çok galibiyet yaşayan takım olarak da dikkat çekiyor.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı