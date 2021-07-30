Avrupa'da en fazla galibiyeti Sivasspor aldı
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Avrupa'da en fazla galibiyeti Sivasspor aldı

Avrupa'da en fazla galibiyeti Sivasspor aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türk takımlarının 2 sene içerisinde Avrupa kupalarında aldığı 7 galibiyetin 4'ünü DG Sivasspor aldı.

Türk takımlarının 2 sene içerisinde Avrupa kupalarında aldığı 7 galibiyetin 4'ünü DG Sivasspor aldı.

Avrupa kupalarında 2 sezonda en çok galibiyet gören takım Sivasspor oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, 4 galibiyetle en çok zafer yaşayan Türk takımı olmayı başardı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Yiğidolar, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme maçında Moldova temsilcisi Petrocub'u iki maçta da 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Kırmızı-beyazlılar, son 2 sezonda en çok galibiyet yaşayan takım olarak da dikkat çekiyor. - SİVAS

Avrupa'da en fazla galibiyeti Sivasspor aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Avrupa fatihi Yiğido! İki sezonda en fazla galibiyet alan temsilcimiz Sivasspor oldu
Avrupa fatihi Yiğido! İki sezonda en fazla galibiyet alan temsilcimiz Sivasspor oldu
Konferans Ligi'nde Petrocub'u rövanşta da 1-0 yenen Sivasspor, 3. ön eleme turuna yükseldi
Konferans Ligi'nde Petrocub'u rövanşta da 1-0 yenen Sivasspor, 3. ön eleme turuna yükseldi
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Moldova temsilcisi Petrocub'u 1-0 yenen Sivasspor, 3. eleme turuna yükseldi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Moldova temsilcisi Petrocub'u 1-0 yenen Sivasspor, 3. eleme turuna yükseldi.
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