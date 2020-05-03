Avrupa'da en çok TV kanalı olan ülkeler sıralamasında Türkiye dördüncü
03.05.2020 19:51 | Son Güncelleme: 03.05.2020 19:51
Avrupa’da en çok TV kanalı olan ülkeler sıralamasında Türkiye dördüncü
Avrupa Görsel ve İşitsel Yayınlar Gözlemevi tarafından yayımlanan bir rapora göre Türkiye, Avrupa ülkeleri içinde en fazla televizyon kanalına sahip 4. ülke.
Bu sıralamada, bin 26 TV kanalı ile İngiltere açık farkla ilk sırayı alırken, Rusya 503 kanal ile ikinci, Hollanda 478 kanal ile üçüncü sırada. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com