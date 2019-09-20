Avrupa'da eğitim seviyesi arttıkça işsizlik düşüyor, tek istisna Türkiye

20.09.2019 16:45

Türkiye'de son 15 yılda üniversite mezunu kayıtlı işsiz sayısı 10 kat arttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda "her öğrenci üniversiteyi bitirdiği zaman iş sahibi olacak diye bir şey yok" demesi ise yeni bir tartışmanın kapısını açtı.



Peki, eğitim seviyesi ile işsizlik arasında nasıl bir ilişki var, Avrupa'da durum ne? Euronews.com'da Görüntüle