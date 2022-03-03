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Avrupa'da doğal gaz fiyatları yaklaşık yüzde 15 arttı

AA, Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi
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Avrupa'da doğal gaz fiyatları yaklaşık yüzde 15 arttı

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Avrupa'da doğal gaz fiyatları yaklaşık yüzde 15 artış gösterdi.

Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle Avrupa'da doğal gaz fiyatları yaklaşık yüzde 15 artış gösterdi.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı dün megavatsaat başına 165,5 avrodan kapanmıştı.

Bugün megavatsaat başına 180 avrodan açılan kontratların fiyatı, dünkü kapanışa kıyasla yaklaşık yüzde 14,7 yükselerek Türkiye saatiyle 10.44'te megavatsaat başına 189,8 avroya çıktı.

TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı dün gün içinde 194 avroya kadar yükselmişti.

Fiyatlar, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın doğal gaz arzında kesintiye yol açacağı endişesiyle yükseliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bombalama ve füze saldırılarından dolayı doğal gaz altyapısının zarar görmesi ve gaz akışının kesintiye uğrayabileceği endişeleri fiyatları artırıyor.

Savaşın devam etmesi durumunda petrol ve doğal gaz sağlayıcılarına yaptırımlar getirilebileceği ihtimali de fiyatları etkiliyor.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi

Doğalgaz, Ukrayna, Nisan, Rusya, Ekonomi, Haberler

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