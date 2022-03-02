Avrupa'da doğal gaz fiyatları bir yılda 10 katına çıktı - Haberler

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Avrupa'da doğal gaz fiyatları bir yılda 10 katına çıktı

AA, Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi
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Avrupa'da doğal gaz fiyatları bir yılda 10 katına çıktı

Avrupa'da doğal gaz fiyatları Rusya-Ukrayna Savaşı'nın enerji piyasalarında yarattığı arz sıkıntısı endişesiyle bir yılda 10 katına çıktı.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları Rusya- Ukrayna Savaşı'nın enerji piyasalarında yarattığı arz sıkıntısı endişesiyle bir yılda 10 katına çıktı.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı TSİ 16.45'te megavatsaat başına 168 avro oldu. Böylece geçen yıl megavatsaat başına 16 avro olan doğal gaz fiyatı 10 katına çıktı

TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratlar gün içinde 194 avroya kadar yükselmişti.

Fiyatlar, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın doğal gaz arzında kesintiye yol açacağı endişesiyle yükseliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bombalama ve füze saldırılarından dolayı doğal gaz altyapısının hasar görmesi ve gaz akışını kesintiye uğratabileceği beklentileri fiyatları artırıyor.

Savaşın devam etmesi durumunda petrol ve doğal gaz sağlayıcılarına yaptırım getirilmesi ihtimali de fiyatları etkiliyor.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi

Doğalgaz, Ukrayna, Enerji, Rusya, Ekonomi, Haberler

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