Avrupa'da Covid-19'la mücadelede tablo iyileşmeye başladı; kısıtlamalar kalkıyor
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Koronavirüs, Avrupa, Dünya

Avrupa'da Covid-19'la mücadelede tablo iyileşmeye başladı; kısıtlamalar kalkıyor

Covid-19'a karşı Avrupa ülkelerinde oluşmaya başlayan olumlu tablo ülkelerin sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetmesine neden oldu

21.04.2020 06:39 | Son Güncelleme: 21.04.2020 06:39
Avrupa'da Covid-19'la mücadelede tablo iyileşmeye başladı; kısıtlamalar kalkıyor

Avrupa'da Covid-19 nedeniyle yaşanan ölüm sayısında düşüş gözlenmeye başladı. Pazartesi gününe İspanya son haftaların en düşük ölüm oranıyla başladı.

İngiltere de son 14 günün en düşük can kaybı sayısını yakalarken, İtalya vaka sayısında şubattan beri ilk defa düşüş yaşadı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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