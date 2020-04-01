Avrupa'da COVID-19 Hastaları Telefondan Takip Edilecek
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Teknoloji ›› Avrupa'da COVID-19 Hastaları Telefondan Takip Edilecek - Haber
Almanya, İsrail, Avrupa, Teknoloji

Avrupa'da COVID-19 Hastaları Telefondan Takip Edilecek

Yeni tip koronavirüsten etkilenen COVID-19 hastalarının, evlerinde kalıp kalmadıklarını takip amacıyla Avrupa ülkeleri farklı yöntemler geliştirdiler.

01.04.2020 14:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:49
Avrupa'da COVID-19 Hastaları Telefondan Takip Edilecek

Yeni tip koronavirüsten etkilenen COVID-19 hastalarının, evlerinde kalıp kalmadıklarını takip amacıyla Avrupa ülkeleri farklı yöntemler geliştirdiler. Akıllı telefonlara yüklenen bir uygulama sayesinde hastaların konumlarını takip etmeyi düşünen Avrupalı ülkeler, böylece virüs haritası çıkarabileceklerini kaydediyorlar.

Pan-Avrupa Gizlilik İlkeleriyle Yakından Takip (PEPP-PT) adını verdikleri oluşum 8 ülkeden 130 araştırmacıyı bir araya getiriyor. Otomasyon sistemleri üreten Arago isimli şirketin kurucusu ve Almanya hükümetine bilişim sektörüyle ilgili tavsiyeler veren bir konseyin de üyesi olan Hans-Christian Boos, "Amacımız, COVID-19'a karşı küresel mücadelenin dijital bileşenlerine bir temel oluşturmak" diyor.

Boos, Reuters'a yaptığı açıklamada, "PEPP-PT platformu Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ile tam uyumlu olarak gizli ve gizliliğe saygılı bir şekilde ülkeler arasında seyahat ederken de kullanılabilecek bir dijital takip anlayışını benimsiyor" ifadelerini kullandı. GDPR Avrupa Birliği'nin kişisel verilerin nasıl kullanılabileceğini belirleyen bir kural kitabı niteliğinde. Bu kurallar COVID-19 ile mücadelede kişilerin konum verisi gibi verilerin kullanılmasına izin vermediğinden uygulama geliştiricilerin işini zorlaştırıyor.

Hastaları telefonla takip eden ülkeler hangileri?

Yeni tip koronavirüs sebebi ile COVID-19 hastalığına yakalananlar, daha önce başka ülkeler tarafından telefon uygulamaları aracılığıylaa sıkı takibe alınmışlardı. Özellikle salgının ilk günlerinde Çin'in hemen yanındaki Tayvan, şüpheli herkese telefon uygulaması kullanmayı zorunlu kılmış ve hastaları böylece takip etmişti. Tayvan sonrasında en başarılı çabalardan bazılarını gösteren Güney Kore de yine benzer bir telefonla takip sistemi uygulamaya koymuş, slagının önüne geçmede önemli kazanımlar elde etmişti.

Telefon uygulaması yoluyla hasta takibi yapan en başarılı ülke ise İsrail olmuştu. İsrail, hastalık şüphesi taşıyan herkesin bir telefon uygulamasını kullanmasını zorunlu hale getirmişti. Ardından testi pozitif çıkanların geçtiği güzergahlar isimsiz olarak diğer kullanıcılarla paylaşılmış, hasta biriyle çok yakın mesafeden geçtiğiniz uygulama yoluyla anlaşılırsa, bildirim gönderilmişti. Ardından İsrail bu uygulamayı, evde karantinada olan kişilerin karantinaya uyup uymadıklarını kontrol amacıyla da kullanır olmuştu.

Kaynak: Tamindir

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Ülkesine virüsü bulaştıran kadın: Beni öldürün, çocuklarıma dokunmayın Haber
Ülkesine virüsü bulaştıran kadın: Beni öldürün, çocuklarıma dokunmayın
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı! Haber
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı!
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali'ye tepki yağıyor Haber
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali'ye tepki yağıyor
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı Haber
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz Haber
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz
Erdoğan açıkça uyardı: Kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınır Haber
Erdoğan açıkça uyardı: Kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınır
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur
İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı
İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı
Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı
Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için...
Avrupa'nın en genç korona kurbanıyla ilgili korkunç gerçek: 2 saat içinde fenalaşarak can verdi
Avrupa'nın en genç korona kurbanıyla ilgili korkunç gerçek: 2 saat içinde fenalaşarak can verdi
İran'da belediye çalışanları, koronavirüste mesafenin önemini vurgulamak için Azrail kostümleriyle sokaklarda gezdi
İran'da belediye çalışanları, koronavirüste mesafenin önemini vurgulamak için Azrail kostümleriyle sokaklarda...
Polis, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak evi kumarhaneye çeviren 6 kişiye para cezası kesti
Polis, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak evi kumarhaneye çeviren 6 kişiye para cezası kesti
UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi
UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi
Trabzonspor'da Badou Ndiaye ameliyat oldu
Trabzonspor'da Badou Ndiaye ameliyat oldu
Haluk Canatar: Vedat Muriqi için transfer görüşmesi yapıyoruz
Haluk Canatar: Vedat Muriqi için transfer görüşmesi yapıyoruz
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var
Somalili diplomat 'Türkiye mazlumların dostudur' dedi ve kampanyaya 1 maaşını bağışladı
Somalili diplomat "Türkiye mazlumların dostudur" dedi ve kampanyaya 1 maaşını bağışladı
Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi
Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi
Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi
Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek
Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi
Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi
Ricardo Quaresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı: Hayatının maçını kazanması için dua ediyorum
Ricardo Quaresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı: Hayatının maçını kazanması için dua ediyorum
Acılı adam, hamile eşinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü yendi
Acılı adam, hamile eşinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü yendi
Türkiye'nin en zengin 2. ismi olan Erman Ilıcak'ın şirketi Rönesans Holding, Ankara Valiliği'ne 8 milyon lira bağış yaptı
Türkiye'nin en zengin 2. ismi olan Erman Ilıcak'ın şirketi Rönesans Holding, Ankara Valiliği'ne 8 milyon lira...
Karantinada yalnız olan oyuncu Esra Dermancıoğlu sitem etti: Keşke sevgilimden ayrılmasaydım
Karantinada yalnız olan oyuncu Esra Dermancıoğlu sitem etti: Keşke sevgilimden ayrılmasaydım
Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu
Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart gösterdi
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mustafa Şentop Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Şeyma Subaşı Nurgül Yeşilçay Recep Tayyip Erdoğan
Spor Tamer Tuna Basketbolcu Lionel Messi Bülent Uygun Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Polis Türk Lirası Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Avrupa'da COVID-19 Hastaları Telefondan Takip Edilecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 16:06:19. #1.14#
title