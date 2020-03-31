Avrupa'da Covid-19'dan en genç ölüm: Belçika'da 12 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi
Belçika sağlık bakanlığı tarafından yapılan günlük basın toplantısında 12 yaşındaki bir kız çocuğunun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
31.03.2020 12:59 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:59
Belçika Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan günlük basın toplantısında 12 yaşındaki bir kız çocuğunun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Bu durum Avrupa'da şu ana kadar koronavirüs nedeniyle kaydedilen en genç ölüm olarak kayıtlara geçti.
Geçtiğimiz günlerde Fransa'da 16 yaşındaki bir genç kız ve Portekiz'de 14 yaşındaki bir genç salgından dolayı yaşamını yitirmişti. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com