Avrupa'da Cilt Kanserine Yakalananların Sayısı Artıyor

Hollanda, Almanya ve Belçika başta olmak üzere, birçok Avrupa ülkesinin cilt kanseri salgınının eşiğinde olduğu belirtiliyor. Avrupalı dermatologlar, bu konuda "alarm zillerinin çaldığı" görüşünde.

Cilt kanseri, Hollanda'da en fazla görülen 3 kanser türünden biri. Şu anda 60 bin kişi bu hastalığa sahip. Cilt kanserli hasta sayısı her yıl yüzde 3 oranında artıyor. Geçen yıl bin kişi cilt kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Deri ve cilt hastalıkları uzmanlarının beklentisi, Hollanda'daki her 5 kişiden birinin cilt kanseri hastalığına yakalanacağı yönünde.

Almanya, Belçika gibi komşu ülkelerde de benzer bir durum söz konusu. Bisiklete binmek, tenis oynamak, bahçe ile uğraşmak ve elbette Avrupalılar'ın açık tenli olması, cilt kanserini arttıran nedenlerden.

Ama dermatologlara göre, cilt kanseri riskini arttıran en önemli etken, giderek yaşlanan Avrupa nüfusu. Uzmanlara göre, yaşlı insanlar güneşin zararlı ultraviyole (UV) ışınlarına daha fazla maruz kalıyor.

'İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana 2 bin kat arttı'

Hollanda'daki Isala Dermatoloji Merkezi'nden Jorrit Terra, insanların hala güneş ışınlarını zararlı etkileri konusunda hala yeterli bilince sahip değil. Terra, de Telegraaf gazetesine yaptığı açıklamada, "Birçok insan, güneş ışınlarına maruz kalmayı plajda uzanıp güneşlenmek olarak algılıyor" diyor.

Dermatolog Vigfus Sigurdsson da, cilt kanseri türlerinden biri olan melanomun, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana 2 bin kat arttığına dikkati çekiyor. Hollandalı dermatolog, güneşte daha az zaman geçirilmesini öneriyor ve "Cilt kanseri, sanıldığı kadar masum değildir" uyarısında bulunuyor.

Hollanda'da 2 Haziran, her yıl Ulusal Deri Kanseri Günü olarak kutlanıyor. Ülkedeki hastanaler, bugün cilt hastalıkları konusunda toplumu bilgilendirmek ve ilgilenen kişilere tarama yapmak için polikliniklerini halka açtı.

Mayıs da, dünya çapında "Cilt Kanseri Bilinçlendirme Ayı" ilan edilmişti.