Avrupa'da Bunu Yapmayan Sivaslıyım Demesin'

YAZ aylarında tatillerini geçirmek için Sivas'a giden gurbetçilerin yabancı plakalı araçlarında genellikle ilin trafik kodu olan '58'i seçtikleri görülüyor. 35 yıldır Almanya'da yaşayan ve BH ES 58 plakalı otomobiliyle tatil için memleketi Sivas'a giden İbrahim Sarı (46), "Yurt dışında yaşayanlar için Sivas bir aşk, özlemdir. Vatanımızı, milletimizi ve özellikle memleketimiz Sivas'ı orada temsil edebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Herkes Almanya'da 58 plaka alabilmek için yarışıyor ve mücadele ediyor. 58 bir aşktır. Almanya'da ben şimdiye kadar Sivaslı olup da 58 plakası olmayan görmedim. 25 senedir benim plakalarım değişir ama sonu kesinlikle 58'dir. İki oğlum var. İkisinin de plakalarının sonu 58'dir" dedi.

ÖZELLİKLE SEÇİYORUZ

Almanya'da şoförlük yapan ve Sivas'a olan özlemi nedeniyle DU MH 8258 plaka alan Murat Öztekin ise, "Özellikle bu plakayı seçtim. Biz burada doğduk, büyüdük. Bu memleketin insanıyız. Nereye gidersen git, doğduğun yeri illa ki özlüyorsun. Memleketin özlemini çekiyoruz" diyor.

HEM 'TÜRK' HEM '58'

Almanya'nın Tübingen şehrinde yaşayan Mehmet Karademir (63) ve oğlu Fatih Karademir (42) ise otomobillerine hem Türk olduklarını hem de Sivaslı olduklarını yansıtan plaka tercih etmiş TÜ RK 558 ve TÜ RK 158 plakalı araçlarıyla Sivas'a giden baba oğul, plakalar nedeniyle kendilerine yoğun ilgi gösterildiğini söylüyor. Baba Karademir, "Bu anlatılmaz bir duygu. Bu plakaları parayla alacak olsan, alamazsın. Tübingen'de oturduğumuzdan dolayı T ve Ü'yü onlar veriyorlar, R-K'yı da biz aldık. Böylece Türk oldu. Sonunda '58' olunca tadından yenmiyor. Bazı Almanlar, Türk yazısına burun kıvırıyor ama bu beni hiç ilgilendirmiyor. Türk ve Sivaslı olduğumuz için gurur duyuyoruz" dedi.

Oğlu Fatih Karademir ise "Almanya'da da bir Sivaslı yanımızdan geçtiği zaman hemen anlıyor ve 'hemşehrim' diye bağırıyor. Bu çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.

ONLAR SİVASLIYIM DEMESİN

Almanya'da tuğla fabrikasında çalışan Ahmet Yıldız'ın da otomobilinin plakası OS HY 5858. Yıldız "Yurt dışındaki yaşayan ve 58 plaka almayanlar Sivaslıyım demesin. Az bir miktar para ile alınabiliyor. Almanya'da veya yurt dışında hangi ülkeye gidersek 58'i gördüklerinde 'bu hemşehrimiz' diyerek yardımcı oluyorlar. Sivas'ı çok özlüyoruz. Burası vatanımız" dedi.

58 GÖRÜNCE SEVİNİYORUZ

14 yıldır Almanya'da otomobil fabrikasında işçi olarak çalışan, UY SY 5858 plakalı aracıyla Sivas'ı gezen Serkan Yıldırım ise, "Sivaslı olmaktan gurur duyduğum için bu plakayı tercih ettim. Belirli bir ücret ödüyoruz o kadar. Almanya'da 58 plaka çok var. Sivaslı olanlar genelde plakalarını 58 yapıyor. Almanya'da plakaya baktığımızda 58 varsa Sivaslı olduğunu anlayıp selamlaşıyoruz. 58'i gördüğümüz zaman seviniyoruz" diyor.