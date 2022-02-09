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Avrupa'da borsalar yükselişle kapandı

AA, Gökhan Kurtaran - Ekonomi
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Avrupa'da borsalar yükselişle kapandı

Avrupa borsaları ABD'den gelecek enflasyon verisi beklentilerinin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları ABD'den gelecek enflasyon verisi beklentilerinin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Uzmanlar yarın açıklanacak olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 7,2 seviyesinde artış göstererek yaklaşık son 40 yılık en yüksek seviyesine ulaşmasını bekliyor.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,7 artışla 473,33 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,01 artarak 7.643,42 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,57 değer kazanarak 15.482,01 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,46'lık artışla 7.130,88 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,72'lik yükselişle 27.128,99 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.13 itibarıyla yüzde 0,12'lik artışla 1,143 seviyelerinden işlem görüyor.

AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Tüketici fiyat endeksi, Enflasyon, Europe, Ekonomi, Haberler

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