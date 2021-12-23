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Avrupa'da borsalar yükselişle kapandı

Avrupa'da borsalar yükselişle kapandı
AA / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, yatırımcıların Kovid-19 varyantı Omicron'un korkulduğu kadar ağır etkilerinin olmayabileceğine dair beklentilerle günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları, yatırımcıların Kovid-19 varyantı Omicron'un korkulduğu kadar ağır etkilerinin olmayabileceğine dair beklentilerle günü yükselişle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,00 artışla 483,151 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54 artarak 7.373,34 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,04 değer kazanarak 15.756,31 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,77'lik artışla 7.106,15 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,70'lik yükselişle 27.016,22 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.00 itibarıyla yüzde 0,03'lük düşüşle 1,132 seviyelerinden işlem görüyor.

AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi Haberleri

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