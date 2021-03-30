Avrupa'da borsalar yüksek açıldı

Avrupa'da önde gelen borsalar, ekonomideki gelişmelere ilişkin birçok verinin açıklanacağı Salı gününün işlemlerine artıda başlarken, Asya-Pasifik bölgesindeki borsalar, Japonya'nın aylık işsizlik oranı ve perakende satışlarda oldukça mütevazı sonuçlar açıkladığı günde karışık düzeylerde...
Avrupa'da önde gelen borsalar, ekonomideki gelişmelere ilişkin birçok verinin açıklanacağı Salı gününün işlemlerine artıda başlarken, Asya-Pasifik bölgesindeki borsalar, Japonya'nın aylık işsizlik oranı ve perakende satışlarda oldukça mütevazı sonuçlar açıkladığı günde karışık düzeylerde işlem gördü.
Yatırımcıların önemli ekonomik verilerinin açıklanmasına odaklandığı ABD'deki büyük borsalardaki endeksler de açılış öncesi işlemlerde karışık düzeylerde işlem gördü.Frankfurt'ta DAX Endeksi yeni günün işlemlerine yüzde 0.55 artışla başladı. Londra'da FTSE 100 Endeksi yüzde 0.51 artıda açıldı. Paris'te CAC 40 Endeksi de açılışta yüzde 0.50 yükseldi. Dolara karşı yüzde 0.15 düşen euro, 1.17470 dolara gerilerken, sterlin/dolar paritesi 1.37562 düzeyinde yatay işlem gördü.ABD'de Dow Jones Endüstriyel Ortalaması 0.15 artarken, Nasdaq 100 yüzde 0.61 düştü ve S&P 500 yatay işlem gördü.Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yatay kapanırken, Güney Kore'de Kospi yüzde 1.00 arttı. Avustralya S&P/ ASX Endeksi günü yüzde 0.90 düşüşle kapattı.
Anakara Çin'de, Şangay Kompozit yüzde 0.64, Shenzhen Kompozit yüzde 0.70 ve Hong Kong'da Hang Seng yüzde 1.03 artışla kapandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı