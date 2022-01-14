Avrupa'da borsalar düşüşle kapandı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa'da borsalar düşüşle kapandı

Avrupa'da borsalar düşüşle kapandı
AA / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası Fed yetkililerinden gelen, bankanın bu yılın mart ayında faiz oranlarını artırmaya başlamak için hazır olabileceği yönündeki mesajlarının ardından günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası Fed yetkililerinden gelen, bankanın bu yılın mart ayında faiz oranlarını artırmaya başlamak için hazır olabileceği yönündeki mesajlarının ardından günü düşüşle kapattı.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker'ın bu yıl enflasyonla mücadele için üç yada dört faiz artırımı öngördüğü yönündeki açıklaması, gün içinde yatırımcı beklentileri ve risk iştahı üzerinde etkisini gösterdi.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans da daha önce kendisinin de daha fazlasına açık olmasına rağmen, bankanın bu yıl içinde üç kez faiz artırmasını beklediğini söylemişti.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen ay aylık yüzde 0,5 artarak beklentilerin üzerine çıkarken, yıllık bazda yüzde 7 ile 39 yılın en yüksek artışını göstermeyi sürdürdü.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,01 değer kaybederek 481,16 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 azalarak 7.542,95 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,93 düşerek 15.883,24 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 değer kaybıyla 7.143,00 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,08 gerileyerek 27.543,96 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 21.00 itibarıyla yüzde 0,44'lük düşüşle 1,14 seviyesinde bulunuyor.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Güne düşüşle başlayan dolar 13,52'den işlem görüyor

Güne düşüşle başlayan dolar 13,52'den işlem görüyor

 ABD enflasyon verisiyle 60 kuruş düşen dolar, yükselişe geçti! Kur 13,53 seviyelerinde

ABD enflasyon verisiyle 60 kuruş düşen dolar, yükselişe geçti! Kur 13,53 seviyelerinde

 Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor

AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title