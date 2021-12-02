Avrupa'da birkaç ayda Kovid-19 vakalarının çoğu Omicron kaynaklı olabilir - Haberler
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Avrupa'da birkaç ayda Kovid-19 vakalarının çoğu Omicron kaynaklı olabilir

AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
Avrupa'da birkaç ayda Kovid-19 vakalarının çoğu Omicron kaynaklı olabilir

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), birkaç ay içinde Avrupa ülkelerindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yarısından fazlasının Omicron varyantı kaynaklı olabileceğini bildirdi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), birkaç ay içinde Avrupa ülkelerindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yarısından fazlasının Omicron varyantı kaynaklı olabileceğini bildirdi.

ECDC, Kovid-19'un Omicron varyantıyla ilgili hazırladığı tehdit değerlendirmesini kamuoyuyla paylaştı.

Değerlendirmede, ilk olarak 11 Kasım'da Botswana'da tespit edildiği belirtilen Omicron varyantının bulaşıcılığı, aşıların varyanta etkisi ve varyantın sebep olduğu hastalığın ne kadar şiddetli olabileceğiyle ilgili birçok belirsizlik bulunduğu hatırlatıldı.

"Ancak ilk veriler Delta varyantına karşı azımsanamayacak bir avantaj bulunduğunu gösteriyor." denilen değerlendirmede, varyantın yayılma hızıyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"ECDC'nin yaptığı matematiksel modellemeler temelinde, Omicron varyantının Avrupa ülkelerinde gelecek birkaç ay içinde Kovid-19 vakalarının yarısından fazlasını oluşturabileceğine işaret eden göstergeler bulunmaktadır. Delta'ya göre büyüme avantajı ve yayılma hızı ne kadar artarsa Omicron varyantının Kovid-19 vakalarının çoğunu oluşturma süresi kısalacaktır."

ECDC Direktörü Andrea Ammon, konuyla ilgili açıklamasında, Omicron hakkında henüz az bilgileri bulunduğunu, bu nedenle varyantın yayılmasını engelleyecek bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini bildirdi.

Ammon, aşı olmamış kişilerin aşılanması, aşı olmuş 40 yaş üzerindeki kişilerin takviye dozları yaptırmasının önemli olduğunu vurguladı.

ECDC ayrıca salgın durumuna göre test ve karantina gibi seyahat kısıtlamalarının dikkatlice düşünülmesi gerektiğini bildirdi.

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AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri

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