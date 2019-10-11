11.10.2019 09:20

Avrupa'da bin 200 noktaya adı verilen Sivaslı Aziz Vlas'ın mezarı inanç turizmine kazandırılacak

SİVAS - Hristiyanlığın en önemli isimlerinden birisi olarak gösterilen, Avrupa'da bin 200 Kiliseye adı verilen Sivaslı Aziz Vlas'ın Sivas'ta ki mezarı inanç turizmine kazandırılacak.

Hristiyanlık tarihinin en önemli isimlerinden birisi olan Aziz Vlas'ın Sivas'ta Gökmedrese Mahallesinde bulunan mezarının inanç turizmine kazandırılması için çalışma başlatıldı. Sivas Valisi Salih Ayhan bugün mezarın bulunduğu alanda inceleme yaparak basın mensuplarına bilgi verdi. Ayhan yaptığı açıklamada, "Sivas'ın 4 bin yıldan fazla tarihi vardır, geçmişi vardır. Bununda izlerini görebiliyoruz. Tabi geçmişin, özellikle Roma döneminde Bizans döneminin de izlerini çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi de Aziz Vlas olarak bilinen bir mezarın başındayız. Bununla ilgili çok yoğun araştırmalar, söylemler, hak tarafından bilinen bazı hususlar da söz konusu. Bunun üzerine ekibimiz ile beraber bir de yerinde tespit yapalım dedik. Yapılan çalışmaları derleyip toparlayıp yeni dönemde ne yapabiliriz bunun üzerine bir istişare yapalım dedik. Aziz Vlas ismi Hristiyanlık çok önemli bir yer tutmaktadır. İsmine kiliseler yapılan Azizlik sıfatını alması hesabiyle de Hristiyanlık aleminde de önemli mevki işgal etmektedir. Bu ilimizde yaşamış, burada vefat etmiş ve öldürülmüş öylede bilinmektedir. Ama halk arasında buna farklı manalar verilerek de günümüze kadar gelmiş. Bunu inanç turizme nasıl kazandırırız bunla ilgili bir çalışma başlatıyoruz."dedi

MS 280 ile 283 yılları arasında Sivas'ta doğduğu tahmin edilen Sbasteli Vlas (Aziz Vlas) Sivas piskoposu iken inançlarından vaz geçmediği için 316 yılında Romalılar tarafından işkence yapılarak öldürülmüştü. Bir çok doğaüstü özelliğine şahitlik edildiği iddia edilen Aziz Vlas'ın bir çoğu Fransa'da olmak üzere bin 200'e yakın kilisede ismi yaşatılıyor.

Kaynak: İHA