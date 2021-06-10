Avrupa'da aşılamanın artmasıyla birlikte uçuşlar rekor seviyelere ulaştı
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Avrupa'da aşılamanın artmasıyla birlikte uçuşlar rekor seviyelere ulaştı

Avrupa'da aşılamanın artmasıyla birlikte uçuşlar rekor seviyelere ulaştı
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre, Avrupa'da aşılama oranlarının artmasının ardından günlük uçuşlar rekor seviyelere ulaştı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre, Avrupa'da aşılama oranlarının artmasının ardından günlük uçuşlar rekor seviyelere ulaştı.

EUROCONTROL tarafından 9 Haziran'da hazırlanan uçuş trafiği raporuna göre, Avrupa'da aşılama oranlarının artmasının ardından seferler rekor seviyelere çıktı.

Geçen haftanın uçuş verilerine göre İspanya'da günlük sefer sayıları yüzde 32 artışla 2182 uçuş, İtalya'da yüzde 39 artarak 1651 sefer, Yunanistan'da yüzde 49 artışla 833, Almanya'da yüzde 19 artışla 2518 uçuş gerçekleşti.

Uçuşların yüzde 15 arttığı Türkiye'de 1666 sefer, Fransa'da ise 2327 sefer düzenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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