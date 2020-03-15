Avrupa'da artan koronavirüs vakaları yeni tedbirleri de beraberinde getiriyor
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Koronavirüs, Avrupa, Güncel

Avrupa'da artan koronavirüs vakaları yeni tedbirleri de beraberinde getiriyor

Avrupa ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ederken, ülkeler, virüsün yayılmasını engellemek için tedbirler almaya devam ediyor.

15.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:50
Avrupa'da artan koronavirüs vakaları yeni tedbirleri de beraberinde getiriyor

Avrupa ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ederken, ülkeler, virüsün yayılmasını engellemek için tedbirler almaya devam ediyor.

Koronavirüsten dolayı olağanüstü hal ilan edilen İspanya'da, son rakamlara göre ölü sayısı 196, vaka sayısı 6 bin 400.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'de de koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Sanchez ve eşinin Başbakanlık konutunda oldukları, koronavirüs protokolü kapsamında ayrı durdukları ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olağanüstü halden dolayı ülke genelinde sadece eczane, market, berber, kuru temizleme dükkanları açık tutulurken, işe gitme ve köpek gezdirme dışında serbest dolaşıma sınırlama uygulanıyor.

Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin 91 ve vaka sayısının 4 bin 500'e ulaştığı Fransa'da, Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, koronavirüsün, halkın yarısından fazlasına bulaşabileceğini belirtti.

Fransa Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne de şehirler arası tren seferlerinin azaltılacağını söyledi.

Avusturya'da ikinci ölüm vakası

Avusturya Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülkede virüslü sayısı yaklaşık 200 yeni vaka ile 800'e çıktı. Ayrıca virüs nedenli ikinci ölüm de gerçekleşti.

Öte yandan, koronavirüsün yayılmasını önlemek ve yayılma hızını azaltmak için hükümet yeni kararlar almayı sürdürüyor.

Başbakan Sebastian Kurz, virüse ilişkin son durumu ve alınan yeni kararları, mecliste yaptığı konuşmada kamuoyuyla paylaştı. Kurz, yeni önlemler kapsamında bütün toplantıların iptal edildiğini bildirerek, salı gününden itibaren bütün restoranların kapatılacağını, böylelikle büyük marketlerin gıda rezervlerinin korunmuş olacağını aktardı.

Zorunlu olunmadığı müddetçe dışarı çıkma konusunda vatandaşların daha bilinçli hareket etmesini isteyen Kurz, sağlık ve gıda sektöründe çalışanların yanı sıra ertelenmesi mümkün olmayan iş yerlerinde çalışanların dışında mümkün olduğu kadar kimsenin dışarı çıkmamasının tavsiye edildiğini aktardı.

Kurz, virüs nedeniyle ekonominin zarar görmemesi ve işsizlik oranının artmaması için 4 milyar avro bütçe ayrıldığını da duyurdu.

Ülkeler tedbirleri artırıyor

Kovid-19 için acil durum ilan edilen Polonya'da sınırlar kapatılırken, Sağlık Bakanlığının açıkladığı son bilgilere göre ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı 111'e çıktı, ölü sayısı 3'e yükseldi.

Çekya Başbakanı Andrej Babis de ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısının belli bir oranın üzerine çıkması durumunda, ülkenin tamamında karantina uygulanabileceğini söyledi. Çekya Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, virüs bulaşan kişilerin sayısının 214'e çıktığı ifade edildi.

Koronavirüsten ilk ölümün dün yaşandığı Slovenya'da, hükümet toplu taşıma hizmetlerini askıya aldığını açıkladı. Vaka sayısının 181'e ulaştığı ülkede, taksi hizmetinin, araçların düzenli olarak dezenfekte edilmesi koşuluyla devam edeceği bildirildi.

Slovenya Dışişleri Bakanlığının resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, ülke vatandaşlarının, Sırbistan ve Hırvatistan'a geçişlerine izin verilmeyeceği ifade edildi.

Hırvatistan Sağlık Bakanlığı, ülkede 7 yeni tespitle vaka sayısının 46'ya ulaştığını açıkladı. Futbol karşılaşmaları askıya alınan ve eğitime ara verilen ülkede İçişleri Bakanlığı, virüsle mücadele kapsamında, Sırbistan ile sınır kapılarında ek kontroller yapılacağını duyurdu.

Yunanistan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e yükselirken, vaka sayısı 228 olarak tespit edildi. Komşu ülkeler Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile olan tüm deniz ve kara yollarını kapatma kararı alan Yunanistan, İtalya ve İspanya ile kargo uçakları dışında tüm uçuşları durdurdu, yabancı yolcu gemilerinin Yunan limanlarına yanaşması da yasaklandı.

Belçika'da vaka sayısı 197 artarak 886 olurken, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4 olarak kaydedildi.

Yetkililer, vaka sayısının Slovakya'da 54'e, Macaristan'da ise 32'ye yükseldiğini ifade etti.

Malta Halk Sağlığı Kurumu adadaki vaka sayısının 21'e yükseldiğini açıkladı.

Arnavutluk'ta vaka sayısı 42'ye yükselirken, Bosna Hersek'te ise 21'e ulaştı. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da sokakların boş görüntüsü dikkati çekti.

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Kaynak: AA

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