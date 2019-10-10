Avrupa'da akıl ve ruh sağlığı tedavisi için kişi başına düşen yatak sayısı en az Türkiye'de

10.10.2019 18:21

10 Ekim, Dünya Ruh Sağlığı Günü. Amaç, akıl ve ruh sağlığına dikkat çekmek. Uzmanlar, ruh sağlığı hastalıklarının, kişinin gerçekle ilişkilerini bozacak derecede ağır akıl hastalıklarıyla sınırlı olmadığına dikkat çekiyor. Ağır hastalıklar, tüm ruhsal sorunların ancak küçük bir oranını oluşturuyor.



Peki, Avrupa ülkelerinde akıl ve ruh sağlığı tedavisinde durum nedir? Hastanelerde kişi başına en çok ve en az yatak düşen ülke hangisi ? Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı 2017 verileri bu sorulara ışık tutuyor. Buna göre Avrupa'da akıl ve ruh sağlığı tedavisi için hastanelerde kişi başına düşen yatak sayısı en fazla Belçika'da, en az ise Türkiye'de. Euronews.com'da Görüntüle