Avrupa'da ağaç türlerinin yarısıdan fazlası yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Avrupa'da ağaç türlerinin yarısıdan fazlası yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Avrupa'ya özgü ağaç türlerinin yarıdan fazlası yok olmakla karşı karşıya. Uluslararası Doğa Koruma Birliği'ne (IUCN) göre Avrupaya ait 454 ağaç türünün yüzde 58'i tamamen yok olma tehlikesi yaşıyor. IUCN bu ağaçların yüzde 42'sinin ise kıtadan silinme ihtimali olduğunu açıkladı.

27.09.2019 20:00
Avrupa'da ağaç türlerinin yarısıdan fazlası yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Avrupa'ya özgü ağaç türlerinin yarıdan fazlası yok olmakla karşı karşıya. Uluslararası Doğa Koruma Birliği'ne (IUCN) göre Avrupaya ait 454 ağaç türünün yüzde 58'i tamamen yok olma tehlikesi yaşıyor. IUCN bu ağaçların yüzde 42'sinin ise kıtadan silinme ihtimali olduğunu açıkladı.


Ağaç türleri için Kırmızı Liste'sini güncelleyen IUCN 66 türün ise şu anda "kritik tehlike" altında olduğunu söyleyerek bu ağaçların yok olmaktan sadece bir adım uzakta olduğunu kaydetti. İsviçre merkezli kurum ilk kez Avrupa ağaç türleri için Kırmızı Liste yayınlamış oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et