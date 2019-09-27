Avrupa'da ağaç türlerinin yarısıdan fazlası yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

27.09.2019 20:00

Avrupa'ya özgü ağaç türlerinin yarıdan fazlası yok olmakla karşı karşıya. Uluslararası Doğa Koruma Birliği'ne (IUCN) göre Avrupaya ait 454 ağaç türünün yüzde 58'i tamamen yok olma tehlikesi yaşıyor. IUCN bu ağaçların yüzde 42'sinin ise kıtadan silinme ihtimali olduğunu açıkladı.



Ağaç türleri için Kırmızı Liste'sini güncelleyen IUCN 66 türün ise şu anda "kritik tehlike" altında olduğunu söyleyerek bu ağaçların yok olmaktan sadece bir adım uzakta olduğunu kaydetti. İsviçre merkezli kurum ilk kez Avrupa ağaç türleri için Kırmızı Liste yayınlamış oldu. Euronews.com'da Görüntüle