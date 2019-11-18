Avrupa'da 50 yaş üstü istihdamın en düşük olduğu ülke Türkiye

18.11.2019 08:04 | Son Güncelleme: 18.11.2019 08:04

Türkiye'de emeklilik yaşı tartışmaları bitmek bilmiyor. Haklarını alamadığını iddia eden "emeklilikte yaşa takılanlar" (EYT) seslerini duyurmaya çalışırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "seçim kaybetsem de yokum" diyerek bu talepleri reddetti. Türkiye, Avrupa ülkeleri içinde 50 yaş üstü istihdamın en düşük olduğu ülke olarak dikkat çekiyor. 2018 yılında 50-64 yaş arası istihdam Türkiye'de yüzde 41 iken Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ortalaması ise yüzde 66,2.



Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verileri Türkiye'de 2008 yılında emeklilik yaşının yükseltilmesinden sonra 50 yaş üstü nüfusun istihdamının kademeli olarak arttığını gösteriyor. Ancak yine de 50 yaş üstü istihdamda Türkiye ile AB ülkeleri arasında ciddi bir fark var. AB'nin 28 ülkesinin ortalaması Türkiye'den yüzde 62 daha fazla. Euronews.com'da Görüntüle