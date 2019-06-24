Avrupa'da 38 dereceye varan aşırı sıcaklıklar kapıda

Avrupa'da 38 dereceye varan aşırı sıcaklıklar kapıda

Avrupa'da serin ve yer yer soğuk geçen haziran ayının ardından hava sıcaklarının hızlı bir yükselişle artacağı ve kimi yerlerde 40 dereceye kadar çıkabileceği konusunda yetkililer uyarıda bulundu.

Avrupa'da 38 dereceye varan aşırı sıcaklıklar kapıda

Avrupa'da haziran ayında serin ve yer yer soğuk geçen günlerin ardından hava sıcaklarının ani şekilde yükseleceği ve kimi yerlerde 40 dereceye kadar çıkabileceği konusunda yetkililer uyarıda bulundu.

Meteoroloji uzmanları özellikle Orta ve Batı Avrupa ülkelerinde Atlas Okyanusu'nda meydana gelen yüksek basınç ve fırtına sebebiyle sıcaklıkların artacağını ve sıcak hava dalgasının ne kadar süreceğinin henüz tahmin edilemediğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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