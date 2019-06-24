Avrupa'da 38 dereceye varan aşırı sıcaklıklar kapıda
Avrupa'da serin ve yer yer soğuk geçen haziran ayının ardından hava sıcaklarının hızlı bir yükselişle artacağı ve kimi yerlerde 40 dereceye kadar çıkabileceği konusunda yetkililer uyarıda bulundu.
Avrupa'da haziran ayında serin ve yer yer soğuk geçen günlerin ardından hava sıcaklarının ani şekilde yükseleceği ve kimi yerlerde 40 dereceye kadar çıkabileceği konusunda yetkililer uyarıda bulundu.
Meteoroloji uzmanları özellikle Orta ve Batı Avrupa ülkelerinde Atlas Okyanusu'nda meydana gelen yüksek basınç ve fırtına sebebiyle sıcaklıkların artacağını ve sıcak hava dalgasının ne kadar süreceğinin henüz tahmin edilemediğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Ordu Valisini göreve çağırdı: İstanbul Valiliği'ne tayin edilsin
Nihal Olçok'tan AK Parti mesajı: Sensiz buraya kadar Erol Olçok, koyunun olmadığı yerde keçiye "Evliya Çelebi" derler
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e olay sözler: Kendinden yaşça küçük kadınlarla olmasından rahatsız oluyorum
Son Dakika Haberleri