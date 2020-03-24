Avrupa'da 26 Türk vatandaşı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Salgın sürecinde yaşamını yitiren Türklerden 6'sı Hollanda'da, 12'si Fransa'da, 3'ü Belçika'da, 3'ü Almanya'da, 1'i İngiltere'de, 1'i de Avusturya'da ikamet ediyordu
24.03.2020 21:17 | Son Güncelleme: 24.03.2020 21:32
Avrupa'da bugüne kadar toplam 26 Türk vatandaşı yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Güncel verilere göre, koronavirüs nedeniyle hayatın durma noktasına geldiği Avrupa'da, 11 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com