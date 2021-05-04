Avrupa'da 236. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final vizesi arayacak
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Avrupa'da 236. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final vizesi arayacak

Avrupa'da 236. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final vizesi arayacak
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finali ilk maçında yarın Çekya'dan ERA Nymburk'la karşılaşacak Pınar Karşıyaka, Avrupa kupalarında 236. maçına çıkacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finali ilk maçında yarın Çekya'dan ERA Nymburk'la karşılaşacak Pınar Karşıyaka, Avrupa kupalarında 236. maçına çıkacak.

Avrupa'da ilk olarak 1975-1976 sezonunda Koraç Kupası'nda mücadele eden Pınar Karşıyaka, 2010-2011'den bu yana üst üste 11. sezonunda Avrupa macerasına devam ediyor.

Geride kalan 235 karşılaşmada 127 galibiyet, 106 yenilgi ve 2 beraberlik alan Pınar Karşıyaka, 18 bin 737 sayı atarken, potasında 18 bin 155 sayı gördü.

İlk kez Çekya'dan bir takımla karşılaşacak

Organizasyon için dün Rusya'nın Nizhny Novgorod kentine giden Pınar Karşıyaka, çeyrek finalde Nagorny Spor Salonu'nda yarın saat 21.30'da başlayacak mücadelede Çekya temsilcisi ERA Nymburk ile karşılaşacak.

Avrupa kupalarında şimdiye kadar 28 ülkenin takımlarına rakip olan Pınar Karşıyaka, Çekya'dan bir ekiple ilk kez mücadele edecek.

En çok 20'şer kez Türk ve İtalyan ekipleriyle karşılaşan yeşil-kırmızılı ekip, Belçika takımlarıyla 18, Almanya, Fransa ve Rusya ekipleriyle 17'şer maça çıktı.

Avrupa kupaları geçmişi

2012-2013 sezonunda başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde EuroChallenge Kupası'nda finale kadar yükselen Pınar Karşıyaka, Rus ekibi Krasnye Krylia'ya mağlup olmuştu.

Yeşil-kırmızılı ekip, 2010-2011'de EuroChallenge Kupası'nda, 2014-2015'te ULEB Avrupa Kupası, 2016-2017 ve 2017-2018'de FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ve 2018-2019'da FIBA Avrupa Kupası'nda çeyrek finale kadar yükselmesine rağmen adını son 4 takım arasına yazdıramamıştı.

Pınar Karşıyaka'nın geçen sezon yarı finale yükseldiği FIBA Avrupa Kupası, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde tamamlanmamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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