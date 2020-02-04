Avrupa'da 10 çalışandan 1'i yoksulluk riski altında, Türkiye'de durum ne?
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Avrupa'da 10 çalışandan 1'i yoksulluk riski altında, Türkiye'de durum ne?

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 10 çalışandan biri yoksulluk riski altında. 2017 yılında çalışanlarda yoksulluk riski oranı AB ülkelerinde yüzde 9,4 iken Türkiye’de yüzde 12,8 oldu.

04.02.2020 08:08 | Son Güncelleme: 04.02.2020 08:08
Avrupa'da 10 çalışandan 1'i yoksulluk riski altında, Türkiye'de durum ne?

(AB) ülkelerinde 10 çalışandan biri yoksulluk riski altında. 2017 yılında çalışanlarda yoksulluk riski oranı AB ülkelerinde yüzde 9,4 iken 'de yüzde 12,8 oldu. Çalışanlarda yoksulluk riskinde Romanya, Lüksemburg, İspanya ve Yunanistan, Türkiye'nin üzerinde yer aldı.


AB İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre 2018 yılında AB ülkelerinde çalışan 10 kişiden 1'i yoksulluk riski altında. 2008'de yüzde 8,6 olan bu oran 2018 yılında yüzde 9,5'e kadar çıktı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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