Avrupa Curling Şampiyonası yarın başlıyor
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Avrupa Curling Şampiyonası yarın Norveç'te başlayacak.
Avrupa Curling Şampiyonası yarın Norveç'te başlayacak.
Lillehammer kentinde 20-27 Kasım'da düzenlenecek organizasyonda, Kadın Milli Takımı en üst seviye olan A kategorisinde, Erkek Milli Takımı ise B kategorisinde mücadele edecek.
Milli takımların kadrosunda yer alan sporcular şunlar:
Kadın takım: Dilşat Yıldız, Öznur Polat, Berfin Şengül, Ayşe Gözütok, Mihriban Polat.
Erkek takım: Uğurcan Karagöz, Oğuzhan Karakurt, Muhammed Zeki Ucan, Orhun Yüce, Muhammet Haydar Demirel.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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