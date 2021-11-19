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Avrupa Curling Şampiyonası yarın başlıyor

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Avrupa Curling Şampiyonası yarın başlıyor

Avrupa Curling Şampiyonası yarın Norveç'te başlayacak.

Avrupa Curling Şampiyonası yarın Norveç'te başlayacak.

Lillehammer kentinde 20-27 Kasım'da düzenlenecek organizasyonda, Kadın Milli Takımı en üst seviye olan A kategorisinde, Erkek Milli Takımı ise B kategorisinde mücadele edecek.

Milli takımların kadrosunda yer alan sporcular şunlar:

Kadın takım: Dilşat Yıldız, Öznur Polat, Berfin Şengül, Ayşe Gözütok, Mihriban Polat.

Erkek takım: Uğurcan Karagöz, Oğuzhan Karakurt, Muhammed Zeki Ucan, Orhun Yüce, Muhammet Haydar Demirel.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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