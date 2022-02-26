Avrupa Curling Şampiyonası'nın ev sahipliği Rusya'dan alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa Curling Şampiyonası'nın ev sahipliği Rusya'dan alındı

AA, Hüseyin Burak Demirer - Spor
 - Güncelleme:
Avrupa Curling Şampiyonası'nın ev sahipliği Rusya'dan alındı

2022 Avrupa Curling Şampiyonası'nın ev sahipliği, Rusya'nın Perm kentinden alındı.

2022 Avrupa Curling Şampiyonası'nın ev sahipliği, Rusya'nın Perm kentinden alındı.

Dünya Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, icra kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle olağanüstü toplandı.

Avrupa Şampiyonası'nın organizasyonunun Rusya'dan alınmasına karar verildi. Yeni ev sahibinin ileri bir tarihte duyurulacağı ifade edildi.

Öte yandan Uluslararası Kayak Federasyonu, 2021-2022 sezonu takviminin kalan bölümünde Rusya'da düzenlenmesi planlanan Dünya Kupası organizasyonlarının, başka bir ülkeye alınacağını ya da iptal edileceğini duyurdu.

Kararın, 20 Mart'a kadar 4 branş için düzenlenecek 6 etkinliği kapsadığı belirtildi.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Ukrayna, Curling, Rusya, İcra, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title