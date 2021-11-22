Avrupa Curling Şampiyonası devam ediyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa Curling Şampiyonası devam ediyor

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Avrupa Curling Şampiyonası devam ediyor

Avrupa Curling Şampiyonası Norveç'in Lillehammer kentinde devam ediyor.

Avrupa Curling Şampiyonası Norveç'in Lillehammer kentinde devam ediyor.

Türkiye Curling Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, A kategorisinde Çekya ile karşılaşan Kadın Milli Takımı rakibini 7-5 mağlup etti.

Kadın milliler dünkü maçlarda İsviçre'ye 10-8 mağlup olmuş, Estonya'yı ise 8-5 yenmişti.

2021 Avrupa Curling Şampiyonası 27 Kasım Cumartesi sona erecek.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonluğunu babasına armağan etti

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonluğunu babasına armağan etti

 Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu oldu

 Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 yılı dünya şampiyonu oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 yılı dünya şampiyonu oldu

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title