Avrupa Curling Şampiyonası devam ediyor
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Avrupa Curling Şampiyonası Norveç'in Lillehammer kentinde devam ediyor.
Avrupa Curling Şampiyonası Norveç'in Lillehammer kentinde devam ediyor.
Türkiye Curling Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, A kategorisinde Çekya ile karşılaşan Kadın Milli Takımı rakibini 7-5 mağlup etti.
Kadın milliler dünkü maçlarda İsviçre'ye 10-8 mağlup olmuş, Estonya'yı ise 8-5 yenmişti.
2021 Avrupa Curling Şampiyonası 27 Kasım Cumartesi sona erecek.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
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