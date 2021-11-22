Avrupa Curling Şampiyonası devam ediyor

Avrupa Curling Şampiyonası Norveç'in Lillehammer kentinde devam ediyor.

Türkiye Curling Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, A kategorisinde Çekya ile karşılaşan Kadın Milli Takımı rakibini 7-5 mağlup etti.

Kadın milliler dünkü maçlarda İsviçre'ye 10-8 mağlup olmuş, Estonya'yı ise 8-5 yenmişti.

2021 Avrupa Curling Şampiyonası 27 Kasım Cumartesi sona erecek.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

Haberi Kaydet