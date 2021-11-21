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Avrupa Curling Şampiyonası başladı

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Avrupa Curling Şampiyonası başladı

Avrupa Curling Şampiyonası Norveç'in Lillehammer kentinde başladı.

Avrupa Curling Şampiyonası Norveç'in Lillehammer kentinde başladı.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A kategorisinde İsviçre ile karşılaşan Kadın Milli Takımı rakibine 10-8 mağlup oldu. B kategorisinde mücadele eden Erkek Milli Takımı ise Bulgaristan'ı 11-1 yendi.

2021 Avrupa Curling Şampiyonası 27 Kasım cumartesi sona erecek.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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