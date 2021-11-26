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Avrupa Curling Şampiyonası

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Avrupa Curling Şampiyonası

A Milli Erkek Curling Takımı, B kategorisinde mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.

A Milli Erkek Curling Takımı, B kategorisinde mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Norveç'in Lillehammer kentinde devam eden şampiyonada milli takım, yarı finalde İspanya'yla karşılaştı.

Rakibini 7-5 yenen ay-yıldızlı ekip, adını finale yazdırdı.

A Milli Erkek Curling Takımı, yarın finalde TSİ 13.30'da Rusya'yla karşılaşacak.

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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