Avrupa Curling Şampiyonası
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
A Milli Erkek Curling Takımı, B kategorisinde mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.
A Milli Erkek Curling Takımı, B kategorisinde mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.
Norveç'in Lillehammer kentinde devam eden şampiyonada milli takım, yarı finalde İspanya'yla karşılaştı.
Rakibini 7-5 yenen ay-yıldızlı ekip, adını finale yazdırdı.
A Milli Erkek Curling Takımı, yarın finalde TSİ 13.30'da Rusya'yla karşılaşacak.
AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
Haberi Kaydet