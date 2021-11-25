Avrupa Curling Şampiyonası
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
A Milli Erkek Curling Takımı, B kategorisinde mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda Slovakya'yı 8-3 mağlup etti.
A Milli Erkek Curling Takımı, B kategorisinde mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda Slovakya'yı 8-3 mağlup etti.
Norveç'in Lillehammer kentinde devam eden şampiyonada ay-yıldızlı ekip, gruptaki son maçında Slovakya ile karşılaştı.
B kategorisindeki 6. maçında Slovenya'yı 6-3 mağlup ederek gruptan lider çıkmayı garantileyerek adını yarı finale yazdıran milli takım, Slovakya'yı da 8-3 yendi.
Yarı final maçları, yarın TSİ 20.00'de oynanacak. Final maçı ise 27 Kasım Cumartesi günü TSİ 13.30'da yapılacak.
AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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