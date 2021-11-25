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Avrupa Curling Şampiyonası

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Avrupa Curling Şampiyonası

A Milli Erkek Curling Takımı, B kategorisinde yarıştığı Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselmeyi garantiledi.

A Milli Erkek Curling Takımı, B kategorisinde yarıştığı Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselmeyi garantiledi.

Norveç'in Lillehammer kentinde devam eden şampiyonada A Grubu'nda yer alan milli takım 6. maçında Slovenya'yla karşılaştı.

Rakibini 6-3 yenen ay-yıldızlı ekip, bir maç kala gruptan lider çıkmayı garantileyerek adını yarı finale yazdırdı.

Ay-yıldızlı ekip gruptaki son maçında bu akşam TSİ 20.00'de Slovakya'yla oynayacak. Milli takımın yarı finaldeki rakibi B Grubu'nu ikinci sırada bitiren ekip olacak.

Yarı final maçları yarın TSİ 20.00'de oynanacak. Final maçı ise 27 Kasım Cumartesi günü TSİ 13.30'da yapılacak.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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