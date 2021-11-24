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Avrupa Curling Şampiyonası

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Avrupa Curling Şampiyonası

A Milli Kadın Curling Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Rusya'ya 10-1 yenildi.

A Milli Kadın Curling Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Rusya'ya 10-1 yenildi.

Norveç'in Lillehammer kentinde devam eden şampiyonada milli takım, 8. maçında Rusya'yla karşılaştı.

Rakibine 10-1 yenilen ay-yıldızlı ekip, 10 takımlı grupta 8. karşılaşmasında 5. yenilgisini yaşadı.

Yarı final şansı kalmayan A Milli Kadın Curling Takımı, yarın gruptaki son maçında lider İskoçya'yla karşılaşacak.

Öte yandan Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin'in, şampiyonada Dünya Curling Federasyonu Başkanı Kate Caithness'la bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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