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Avrupa Curling Şampiyonası

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
Avrupa Curling Şampiyonası

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Kadın Curling Takımı, bugünkü maçlarını yenilgiyle noktaladı.

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Kadın Curling Takımı, bugünkü maçlarını yenilgiyle noktaladı.

Norveç'in Lillehammer kentinde devam eden şampiyonanın dördüncü gününde Türkiye, İsveç ve Almanya ile maça çıktı.

İlk maçında İsveç'e 6-4 kaybeden milliler, ikinci karşılaşmada ise Almanya'ya 9-6 yenildi.

10 takımın yer aldığı grupta çıktığı 7 maçın 3'ünü kazanan A Milli Takım, 6. sırayı İtalya ile paylaşıyor. Milliler, yarın Rusya ile karşılaşacak.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri

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