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Avrupa Curling Şampiyonası

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Avrupa Curling Şampiyonası

A Milli Kadın Curling Takımı, Norveç'in Lillehammer kentinde devam eden Avrupa Şampiyonası'nda Danimarka'yı 7-6 yendi.

A Milli Kadın Curling Takımı, Norveç'in Lillehammer kentinde devam eden Avrupa Şampiyonası'nda Danimarka'yı 7-6 yendi.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A kategorisinde Danimarka ile karşılan Kadın Milli Takımı, maçı 7-6 kazandı.

Kadın Milli Takımı, dünkü maçta Çekya'yı ise 7-5 mağlup etmişti.

Milliler yarın İsveç ve Almanya ile karşı karşıya gelecek.

2021 Avrupa Curling Şampiyonası 27 Kasım Cumartesi günü sona erecek.

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AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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