Avrupa Covid-19'la mücadelede ikinci adıma geçiyor: Ülkeler ve kalkan kısıtlamalar hangileri?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılan Covid-19 salgınının merkez üssü haline gelen Avrupa'da pandeminin yayılma hızını düşürmek için alınan önlemler yavaş yavaş gevşetilmeye başlandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılan Covid-19 salgınının Avrupa'da yayılma hızını düşürmek için alınan önlemler yavaş yavaş gevşetilmeye başlandı. Bazı ülkeler salgınla mücadelede ikinci adım olarak niteledikleri plana geçti. Bu kapsamda bazı işyerleri açılırken salgın sonrası alınan bazı önlemler devam ediyor.

İtalya

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İtalya karantina altında geçen iki aydan sonra işyerlerini kademeli olarak açmaya başladı. Euronews.com'da Görüntüle