Avrupa, Covid-19'a karşı ile birlikte çalışmayı hedefliyor
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Avrupa, Covid-19'a karşı ile birlikte çalışmayı hedefliyor

19.11.2020 14:22 | Son Güncelleme: 19.11.2020 14:27
Avrupa, Covid-19'a karşı ile birlikte çalışmayı hedefliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Avrupa Birliği toplantısında, Avrupa'nın ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın görevine başlamasının ardından ABD ile korona virüse (Covid-19) karşı birlikte mücadele etmeyi hedeflediğini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Avrupa Birliği toplantısında, Avrupa'nın ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın görevine başlamasının ardından ABD ile korona virüse (Covid-19) karşı birlikte mücadele etmeyi hedeflediğini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD başkanlık seçimlerinin ardından Avrupa Birliği üyesi meslektaşları ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Maas görüşme sırasında yaptığı açıklamada, Avrupa'nın ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın görevine başlamasının ardından Covid-19 pandemisi ile mücadelede aşıların dünya geneline dağıtımı konusunda ABD ile birlikte çalışmayı hedeflediğini belirtti. Maas, aynı zamanda Avrupa'nın ve ABD'nin iklim değişikliği konusunda daha fazla ortak çalışma yürütmesi gerektiğine değinerek, "Neredeyse bir birimizden farklı hiçbir problemimiz yok. Avrupa'nın ve ABD'nin yeni bir kıtalar arası anlaşmaya ihtiyacı olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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