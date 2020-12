Avrupa çoğunlukla düşük açıldı

Yatırımcıların, Brexit görüşmelerindeki gelişmelere odaklandığı Avrupa'daki başlıca hisse senedi borsalarında endeksler, çoğunlukla düşük açıldı.

Birleşik Krallık Devlet Bakanı James Cleverly, bir anlaşmayla sonuçanmayacak olsa da ülkesinin Avrupa Birliği ile Brexit görüşmelerini sonuna kadar sürdüreceğini açıkladı.

The Sun gazetesinde Pazartesi günü yayımlanan bir haber e göre ise, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği'nin "son dakika" talepleri karşısında, Brexit görüşmelerinden her an çekilebilir.Frankfurt'ta DAX Endeksi açılışta yüzde 0.23 düşerken, Londra'da FTSE 100 Endeksi ise yüzde 0.32 yükseldi. Paris'te CAC 40 Endeksi de açılışta yüzde 0.24 düştü.Euro, dolar karşısında 1.21205 dolarda yatay işlem görürken, sterlin dolar karşısında yüzde 0.50 düşüşle 1.33694 dolara geriledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı