Avrupa Çevrim içi Satranç Kulüpler Kupası yarın başlıyor

Avrupa Çevrim içi Satranç Kulüpler Kupası yarın başlıyor.

Avrupa Çevrim içi Satranç Kulüpler Kupası yarın başlıyor.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Monaco Prensi II. Albert'in himayesinde 27-31 Mart tarihlerinde Tornelo platformu üzerinden oynanacak Avrupa Çevrim içi Kulüpler Kupası'nda Türkiye'den 9 takımın yer aldığı 91 kulüp mücadele edecek.

Mamedyarov, Vachier-Lagrave, Rapport, Adams, Harikrishna, Duda gibi dünya satrancının önemli isimlerinin de mücadele edeceği organizasyona Türkiye'den Anatolia-Red (2404), Chess Boys (2342), Anatolia-White (2318), Apaydın Satranç Kulübü (2306), Anatolia-Turquoise (2180), Bursa Büyükşehir Belediyespor (2177), Zeitnot Express (2076), Çanakkale TSK (2047) ve CS Satranç Kulübü (2039) katılacak.

Kupada oyunlar 15 dakika+5 saniye temposunda oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur