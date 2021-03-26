Avrupa Çevrim içi Satranç Kulüpler Kupası yarın başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Avrupa Çevrim içi Satranç Kulüpler Kupası yarın başlıyor

Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor
Avrupa Çevrim içi Satranç Kulüpler Kupası yarın başlıyor

Avrupa Çevrim içi Satranç Kulüpler Kupası yarın başlıyor.

Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık
Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık
Son Dakika: AB Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmeye hazırız
Son Dakika: AB Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmeye hazırız

Avrupa Çevrim içi Satranç Kulüpler Kupası yarın başlıyor.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Monaco Prensi II. Albert'in himayesinde 27-31 Mart tarihlerinde Tornelo platformu üzerinden oynanacak Avrupa Çevrim içi Kulüpler Kupası'nda Türkiye'den 9 takımın yer aldığı 91 kulüp mücadele edecek.

Mamedyarov, Vachier-Lagrave, Rapport, Adams, Harikrishna, Duda gibi dünya satrancının önemli isimlerinin de mücadele edeceği organizasyona Türkiye'den Anatolia-Red (2404), Chess Boys (2342), Anatolia-White (2318), Apaydın Satranç Kulübü (2306), Anatolia-Turquoise (2180), Bursa Büyükşehir Belediyespor (2177), Zeitnot Express (2076), Çanakkale TSK (2047) ve CS Satranç Kulübü (2039) katılacak.

Kupada oyunlar 15 dakika+5 saniye temposunda oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Kandemir Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Jason Statham Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Bülent Uygun Abdullah Avcı Aykut Kocaman Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Fırat Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avrupa Çevrim içi Satranç Kulüpler Kupası yarın başlıyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 16:02:39. #1.14#
title