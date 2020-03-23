Avrupa cam ambalaj üreticileri, CO² salınımını %50 azaltacak
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Avrupa cam ambalaj üreticileri, CO² salınımını %50 azaltacak - Haberler
Güncel

Avrupa cam ambalaj üreticileri, CO² salınımını %50 azaltacak

Avrupa Cam Ambalaj Üreticileri, %80 yeşil enerjiyle çalışan ilk hibrit elektrikli büyük ölçekli cam ergitme fırınını inşa etmek üzere bir araya geliyor.

23.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:41
Avrupa cam ambalaj üreticileri, CO² salınımını %50 azaltacak

Her zaman yeni teknolojilerin takipçisi ve uygulayıcısı olan Gürallar Cam Ambalaj'ın da içerisinde yer aldığı 20 cam ambalaj üreticisi, tarihte ilk defa bir araya gelerek bu konsept üzerinde çalışacak ve proje için kaynaklarını seferber edecek.

Gürallar Cam Ambalaj'ın ülkemizi temsil ettiği Avrupa Birliği Cam Ambalaj Üreticileri Derneği'nin (FEVE) öncülüğünde tasarlanan "Geleceğin Fırını", cam ambalaj endüstrisinin karbonsuzlaştırma yolculuğunda önemli bir kilometre taşı görevi görecek. Mevcut fosil yakıtlı enerji kaynaklarının yerini alacak fırın, cam üretiminde toplam CO² emisyonunu %50 oranında azaltacak.

Avrupa'daki 150 cam üretim tesisinin bir kısmı şu anda elektrikli fırınla çalışıyor olsa da bunların çoğu küçük ölçekte ve yalnızca işlenmemiş hammaddeler ile üretim yapmakta; bundan dolayı da geri dönüştürülmüş camı neredeyse hiç kullanamamaktadır. İçinde Gürallar Cam Ambalaj'ın da bulunduğu cam ambalaj üretiminde söz sahibi ve çevreye önem veren firmalarsa daha fazla oranda geri dönüştürülmüş ham madde kullanabilmek amacıyla mümkün olan en çevreci yöntemlerden biri olan elektriğe yöneliyor. Bu yeni teknoloji ile endüstri, yüksek seviyelerde geri dönüştürülmüş cam kullanarak tek fırında günde 300 tondan fazla cam üretebilecektir.

"Geleceğin Fırını"nı hayata geçirmek, önemli finansal altyapı ve insan kaynakları ile çok çeşitli uzmanlık gerektiren son derece iddialı bir projedir. Bu sebepten ötürü Gürallar Cam Ambalaj'ın da içinde olduğu önemli cam ambalaj üreticilerinin teknik becerilerine ve en iyi mühendislerine ihtiyaç duymaktadır. Proje ayrıca Yenilik Fonu Finansman Programı yoluyla (ETS) Avrupa Komisyonu'nun desteğini almayı da hedeflemektedir.

Gürallar Cam Ambalaj'ın sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda desteklediği projede ilk fırının 2022 yılında tamamlanması planlanırken, ilk sonuçların 2023 yılında elde edilmesi öngörülüyor.

Hibrit Fırın Projesi Neden Önemlidir?

Günümüzde, cam ambalaj endüstrisinde elektriğin ana enerji kaynağı olarak kullanımı, geri dönüştürülmüş cam kullanılmayan küçük ölçekli fırınlarla sınırlıdır. Bu teknoloji, elektrikli fırınlarla mümkün olmayan yüksek oranlı geri dönüştürülmüş cam kullanımını mümkün kılacaktır.

Doğal gazın %80'ini yeşil enerji yani elektrik ile değiştirecek bu teknoloji, fırın emisyonunu %60 oranında ve bir cam ambalaj fabrikasının toplam CO2 emisyonunu yaklaşık %50 oranında azaltmaya yardımcı olacaktır.

Bu proje, tarihte ilk defa 20 cam ambalaj üreticisinin en iyi mühendislerini bir araya getirerek, böyle bir yeniliğin başarılabileceğini gösterecektir.

Bu hibrit teknolojinin esnekliği sayesinde, elektrik enerjisinde bir sorun yaşanırsa diğer enerji kaynaklarına geçiş yapılabilecektir. Bu da üretimde hiçbir aksaklık olmayacağını garanti edecektir.

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Gözler yüksek yargıda! Danıştay ve Yargıtay başkanları değişiyor Haberler
Gözler yüksek yargıda! Danıştay ve Yargıtay başkanları değişiyor
''Erkek terörünü durduracağız'' dedi, sevgilisi tarafından öldürüldü Haberler
''Erkek terörünü durduracağız'' dedi, sevgilisi tarafından öldürüldü
Aşı ne zaman bulunur? Türk profesör, yaptığı çıkışla umutları tüketti Haberler
Aşı ne zaman bulunur? Türk profesör, yaptığı çıkışla umutları tüketti
Bir günde 426 kişinin öldüğü ülkede Başbakan Yardımcısı da karantinada Haberler
Bir günde 426 kişinin öldüğü ülkede Başbakan Yardımcısı da karantinada
İBB Başkanı İmamoğlu, sokağa çıkma yasağını alenen dillendirdi Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu, sokağa çıkma yasağını alenen dillendirdi
Uzman isim 'Koronavirüs 3 yolla bitebilir' deyip maddeleri sıraladı Haberler
Uzman isim "Koronavirüs 3 yolla bitebilir" deyip maddeleri sıraladı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin
Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu!
Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu!
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi
Uzman doktor koronaya karşı maden suyunu tavsiye etti: Vücudumuzun direncini artırır
Uzman doktor koronaya karşı maden suyunu tavsiye etti: Vücudumuzun direncini artırır
Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız
Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi
Son Dakika: Kamu bankalarının ardından İş Bankası ve Ziraat Katılım da ödemeleri erteleme kararı aldı
Son Dakika: Kamu bankalarının ardından İş Bankası ve Ziraat Katılım da ödemeleri erteleme kararı aldı
HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı
HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı
Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak
Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı
Bursalı anneanne ve torundan, gülümseten 'Evde Kalın' videosu
Bursalı anneanne ve torundan, gülümseten 'Evde Kalın' videosu
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi
3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar
Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Angela Merkel Fahrettin Koca Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Cem Yılmaz Demet Şener Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Falcao Burak Yılmaz Sergen Yalçın Bülent Korkmaz
Daha Fazla Polis Wuhan Fransa Almanya
Şu an buradasınız: Avrupa cam ambalaj üreticileri, CO² salınımını %50 azaltacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 14:57:01. #1.14#
title