Avrupa Bovling Şampiyonası sona erdi

Ankara'da düzenlenen Avrupa Bovling Şampiyonası sona erdi.

26.10.2019 16:24
Avrupa Bovling Şampiyonası sona erdi

Ankara'da düzenlenen Avrupa Bovling Şampiyonası sona erdi.

Bilkent Ankuva'daki Rollhouse Bovling Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 38 ülkeden 76 sporcu katıldı.

Kadınlarda İsveçli Joline Persson Planefors, erkeklerde ise Norveçli Glenn Morten Pedersen şampiyon oldu.

Turnuvada Türkiye'yi erkeklerde Taygun Erkeskin, kadınlarda ise Ebru Özoğluuntur temsil etti. Erkeskin 33. olurken, Özoğluuntur 13. sırada şampiyonayı tamamladı.

Kaynak: AA
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