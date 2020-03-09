Avrupa borsalarında sert kayıplar
Avrupa borsaları, koronavirüs salgını ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.
09.03.2020 21:31 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:31
Avrupa borsaları, koronavirüs salgını ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.
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Kaynak: Dunya.com