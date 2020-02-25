Avrupa borsaları yükseliyor, Asya düştü

25.02.2020 10:32 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:32

Avrupa piyasaları açılış öncesi yükselirken, Asya piyasaları kapanışa doğru düştü.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye sıçrayarak yayılmaya devam eden Covid-19 salgınında 71 kişi daha yaşamını yitirirken, 508 yeni vaka daha belirlendi.

AVRUPAAvrupa piyasaları, salgın endişelerine rağmen açılış öncesi yükselişte. Yarırımcılar bugün açıklanacak Almanya GSYH verilerini bekliyor.Avrupa piyasalarında açılış öncesi;DAX yüzde 0.81,CAC 40 yüzde 0.66,FTSE 100 yüzde 0.44 yükselişte.Euro dolar karşısında yüzde 0.04 düşüşle 1.0848'e gerilerken, sterlin de dolar karşısında yüzde 0.11 artışla 1,2938 düzeyinde.ASYACovid-19 salgınının yayılmasının ardından yatırımcıların endişeleri sebebiyle Asya piyasaları kapanışa doğru çoğunlukla düşüşteyken, Apple salgın sebebiyle Çin'de faaliyetini durdurduğu mağazaları içinden 29'unu yeniden açacağını duyurdu.Asya piyasalarında kapanışa doğru;Hang Seng yüzde 0.17,S&P/ASX 200 yüzde 1.52,Şanghay Kompozit Endeksi yüzde 2.24 düşerken,KOSPİ yüzde 0.51 yükselişte.Dolar yen karşısında yüzde 0.08 artışla 110.81 düzeyinde.

Kaynak: DHA