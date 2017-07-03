Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü kazançla tamamladı.

Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü kazançla tamamladı.

Kaynak: Dunya.com