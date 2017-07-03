Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü kazançla tamamladı.



Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,06 artışla 383,41 puana yükseldi.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,88 kazançla 7.377,09 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,22 artarak 12.475,31 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,08 artışla 21.013,14 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,47 yükselişle 5.195,72 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 1,53'lük kazançla 10.604,20 puana çıktı.



Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,52'lik düşüşle 1,1364 seviyelerinde işlem görüyor.