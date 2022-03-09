Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, emtia fiyatlarındaki artışın hız kesmesiyle günü yükselişle tamamladı.

Piyasalarda haftanın üçüncü işlem gününde, ABD'nin Rusya'dan enerji ithalatını hemen uygulamak üzere, İngiltere'nin ise petrol ve petrol ürünleri ithalatını bu yılın sonuna kadar kademeli olarak sonlandırma kararının etkileri sindirildi.

Uluslararası vadeli brent petrolün varil fiyatı yüzde 6,4 azalarak 119,80 dolara, vadeli ABD Batı Teksas petrolünün varil fiyatı ise 5,7 azalarak 116,53 dolara geriledi.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 4,68 artışla 434,45 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,25 artarak 7.190,72 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 7,92 değer kazanarak 13.847,93 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 7,13'lük artışla 6.387,73 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,95'lik yükselişle 23.899,49 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.39 itibarıyla yüzde 1,73'lük artışla 1,109 seviyelerinden işlem görüyor.