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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

AA, Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 3,32 artışla 453,53 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,91 artarak 7.489,46, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,67 değer kazanarak 14.567,23, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,55'lik artışla 6.752,43 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 3,6'lık yükselişle 25.773,03 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,54 değer kazanarak 1,125 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları yüzde 31 düşerek megavatsaat başına 72,5 avro oldu.

???????Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki askeri operasyondan sonra müzakerelere geri döneceklerini bildirdi.

Avro Bölgesi'nde bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler, ocakta yüzde 4,4 arttı.

Almanya ekonomisi 4'üncü çeyrekte yüzde 0,3 küçüldü.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

Almanya, England, Fransa, Europe, Ekonomi, Haberler

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